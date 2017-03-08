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المولد: حفل اعتزالي نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي - قناة العربية
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اختار أسامة المولد، لاعب اتحاد جدة السابق، نهاية الشهر الجاري، موعدا لاقامة حفل اعتزاله وتوديعه الملاعب بعد سنوات طويلة خدم فيها ناديه الجداوي والمنتخب السعودي.

وقال المولد ضيف "في المرمى": "نهاية الشهر الجاري سيكون موعدا لحفل اعتزالي، الاجراءات قائمة، والأمور الأخيرة طور الانتهاء".

وزاد: "تم الاتفاق مع إدارة نادي الاتحاد، وأود تقديم لهم الشكل الجزيل على تجاوبهم، ومنحي الضوء الأخضر".

واختتم المولد حديثه الخاص لـ"في المرمى": "لم أحدد بعد الفريق الذي سيخوض مواجهة الاعتزال، هنالك مقترحات عدة، ناد عربي وأخرى أوروبية".

كلمات دالّة

#أسامة المولد, #اتحاد جدة, #الدوري السعودي

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