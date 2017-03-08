المولد: حفل اعتزالي نهاية الشهر الجاري

اختار أسامة المولد، لاعب اتحاد جدة السابق، نهاية الشهر الجاري، موعدا لاقامة حفل اعتزاله وتوديعه الملاعب بعد سنوات طويلة خدم فيها ناديه الجداوي والمنتخب السعودي.

وقال المولد ضيف "في المرمى": "نهاية الشهر الجاري سيكون موعدا لحفل اعتزالي، الاجراءات قائمة، والأمور الأخيرة طور الانتهاء".

وزاد: "تم الاتفاق مع إدارة نادي الاتحاد، وأود تقديم لهم الشكل الجزيل على تجاوبهم، ومنحي الضوء الأخضر".

واختتم المولد حديثه الخاص لـ"في المرمى": "لم أحدد بعد الفريق الذي سيخوض مواجهة الاعتزال، هنالك مقترحات عدة، ناد عربي وأخرى أوروبية".