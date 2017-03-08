استفزاز الجمهور.. أصبع توتي.. و"كالما" رونالدو

لا تحمل قوانين فيفا أي مادة تتحدث عن استفزاز الجماهير بحركة أو طريقة معينة، لكن هناك مادة عنوانها التصرف الاستفزازي أو العدواني ويمكن الاستناد إليها لمعاقبة من يستفز جمهور الخصم.

في السعودية، تحمل لائحة الانضباط مادتين "53 و54" يمكن للجنة الاستناد عليهما بداعي التحريض وإثارة الجماهير.

حالات كثيرة حول العالم، احتفل مسجلو الأهداف بطريقة أثارت غضب الجماهير، رونالدو فعلها مرتين في "كامب نو" أمام برشلونة عندما قام بحركته الشهيرة "هدوء" أمام جماهير برشلونة، لكن في المرة الثانية "أبريل 2015" خرج خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإنجليزي وأعلن أنه قد يتم معاقبة رونالدو، لكن ذلك لم يحدث، أما برشلونة فسجل هدفاً مطلع الموسم الحالي أمام فالنسيا وتوجه لاعبوه إلى جماهير الخفافيش بفرحة مستفزة، وبعدها وبخهم الاتحاد الإسباني على فعلتهم.

في إنجلترا، تم تغريم أديبايور عندما ركض إلى الناحية المقابلة من الملعب ليحتفل أمام جماهير أرسنال عقب تسجيله هدفاً في مرماهم بقميص مانشستر سيتي، وأوقف مباراتين وغرامة 27.500 ألف باوند، لكن تم إلغاء الإيقاف والاكتفاء بمبلغ الغرامة.

أما الطليان فكانوا أقسى من ذلك بكثير، قلب روما النتيجة على لاتسيو في ديربي العاصمة، توجه الأسطورة توتي مسجل الهدف إلى جماهير النسور مشيراً لهم بأصابعه إلى الأسفل "كناية عن الهبوط".. وبخه الاتحاد الإيطالي وغرمه 20 ألف يورو.