رسميا.. النصر يمدد عقد حسن الراهب موسمين

أنهت إدارة نادي النصر بشكل نهائي، تمديد عقد المهاجم حسن الراهب، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2019، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي الاربعاء.

وأنهى النصراويون كافة التفاصيل العالقة بينهم وبين مهاجمهم المخضرم الذي هز الشباك في 6 مناسبات دورية هذا الموسم، وأنهوا سلسلة من المفاوضات جمعتهم به منذ دخوله الفترة الحرة من عقده منتصف يناير المقبل.

وكان الراهب قد انتقل إلى صفوف النصر مطلع 2013 قادماً من نجران بعقد يمتد عاماً ونصف، وأسهم مع الفريق بتحقيق الثنائية المحلية في 2014، ومدد تعاقده مع الأصفر لمدة عامين عقب تحقيق أول لقب دوري، وكان أحد العناصر التي ساهمت بحفاظ النصر على لقبه الدوري في موسم 2014-2015.

وسبق أن أعلنت إدارة النصر في وقت سابق تمديد عقد لاعبها عوض خميس لمدة 3 مواسم بعد توقيعه مع الهلال.