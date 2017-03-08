الهلال يسعى إلى الاقتراب من التتويج عبر نقاط الفتح

يسعى الهلال إلى التقدم خطوة نحو تحقيق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الفتح الجريح على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يخوض الوحدة اختباراً صعباً أمام ضيفه أهلي جدة، ويبحث الاتفاق عن نفسه، حينما يواجه مضيفه التعاون، في افتتاح المرحلة 21من المسابقة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الهلال إلى الاقتراب من حسم لقب دوري جميل حينما يستضيف الفتح الجريح.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على اتحاد جدة3-1 ليستغل تعثر مطارديه النصر والأهلي ليبتعد بفارق ثماني نقاط بالصدارة، عن منافسيه.

ولن يكون بمقدور الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الاستعانة بالثنائي نواف العابد وسالم الدوسري خلال اللقاء، بسبب عدم مشاركتهما إذ إن الأول تلقى عقوبة انضباطية بالإيقاف لمباراتين بسبب فرحته أمام جماهير الاتحاد بعد تسجيله الهدف الثالث في اللقاء، ولعدم جاهزية الأخير فنياً بسبب الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي.

وفي المقابل يأمل الفتح في أن يحقق أي نتيجة إيجابية تعزز موقفه للبقاء موسماً جديداً في دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعانى الفتح في المرحلتين السابقتين، إذ إن الفريق فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور في المرحلتين السابقتين، حينما خسر أمام التعاون وتعادل أمام الشباب في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير.

الوحدة والأهلي

ويتطلع الوحدة إلى الهروب من دائرة الخطر، عندما يستضيف أهلي جدة على استاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وجمع الوحدة أربع نقاط في المرحلتين السابقتين بعد فوزه على الاتفاق وتعادله أمام الباطن في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 12 وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز 11.

وفي المقابل يسعى يبحث الأهلي عن ثلاث نقاط تطفئ الغضب الجماهيري الكبير عقب نتائجه المخيبة في المراحل السابقة.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في الثلاث مراحل السابقة بعد تلقيه خسارتين أمام القادسية والنصر وتعادله المفاجئ أمام الخليج في المرحلة السابقة ليبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 9 نقاط، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 41 وبفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع.

التعاون والاتفاق

وعلى استاد الملك عبدالله بالقصيم يسعى الاتفاق لاستعاد سكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون.

ويبحث الاتفاق عن فوزه الأول في عام2017 في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد أن ابتعد عن سكة الانتصارات في العشر مراحل الأخيرة والذي تلقى خلالها 7 خسائر مقابل ثلاث تعادلات، ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن مناطق الخطر.

وفي المقابل يأمل التعاون في استغلال حالة ضيفه الفنية واستعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة السابقة أمام القادسية 3-1 ليتجمد رصيده عند 24نقطة في الثامن.