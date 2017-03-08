دياز: موقعة الفتح خطوة هامة لتحقيق اللقب

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أهمية موقعة ضيفه الفتح مساء الخميس، واصفاً المواجهة بالخطوة الهامة قبل تحقيق لقب مسابقة الدوري.

وقال قائد الدفة الفنية لأزرق العاصمة في المؤتمر الصحافي: يجب علينا أن نقاتل ونفوز في بقية مواجهاتنا، حتى نضمن تحقيق لقب مسابقة الدوري.

وتابع: تعثر الفريق سيلغي فوزنا في مباراتنا الماضية، لذلك هدفنا الفوز غدا فهو خطوة هامة لتحقيق اللقب.

من جهته، كشف الأوروغوياني نيوكولاس ميليسي عن جاهزية لاعبي الفريق لملاقاة الفتح، رغم ضيق الوقت بين تلك المباراة واللقاء السابق أمام الاتحاد.

وأشار ميليسي إلى أن لقاء الفتح يعتبر مصيري، وبمثابة المباراة النهائية، كون المباراة في المنعطف الأخير من بطولة الدوري، مبينًا أن الهلال دائماً ما يلاقي فرقاً تلعب بكل قوة لإثبات نفسها، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع: يجب علينا أن نتحرك بشكل كبير خلال مباراة الغد، ونظهر إمكانياتنا، ونحقّق ما يسعد جماهيرنا.