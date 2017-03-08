رئيس اتحادي سابق: لقب "الكأس" ينهي أحزان الدوري

استبعد محمد بن داخل، رئيس اتحاد جدة السابق، حاجة عناصر فريق الاتحاد إلى أخصائي نفسي عقب الأحداث التي شهدتها موقعة الهلال الأخيرة، تحضيرا لمواجهة كأس ولي العهد أمام منافسهم النصر غدا الجمعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن نيل النادي الجداوي للقب البطولة سيمسح أحزان مدرجه الأصفر بعد تضاؤل فرصة حصوله على لقب الدوري.

وقال بن داخل في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "مواجهة الهلال السابقة في الدوري باتت صفحة في طي النسيان، يجب أن يدرك اللاعبون ذلك جيدا، ومن قبلهما إدارة النادي وجهازاه الفني والإداري".

وزاد: "لابد من تهيئة عناصر الفريق للنهائي المنتظر على أكمل وجه، الفوز في المباراة ونيل اللقب يطوي صفحة مباراة الهلال وأحزانها كاملة، من قبل محبي النادي وجماهيره وحتى وسائل الإعلام المختلفة".

ويتابع الرئيس السابق للنادي الجداوي حديثه: "على لاعبي الاتحاد والهلال التحلي بالأخلاق الرياضية خلال العرس والكرنفال الرياضي المنتظر، المواجهة ستحظى بمتابعة ولي العهد، هذا شرف كبير بحد ذاته، الكرة فوز وخسارة، فيما يبقى التنافس الشريف داخل المستطيل الأخضر".

وحول ما يحتاجه لاعبو أصفر جدة، قبل خوض الموقعة المرتقبة عقب خسارة الهلال وما صاحبها من أحداث، أضاف بن داخل: "لا أعتقد أن الفريق بحاجة إلى أكثر من التفاف الإدارة والجهازين الفني والإداري حول اللاعبين، والتأكيد عليهم بإغلاق ملف الهلال وحتى مسابقة الدوري مؤقتا، والتركيز حاليا على كيفية الظفر باللقب وإسعاد المدرج الأصفر، ومن وجهة نظري لا أرى أن اللاعبين بحاجة إلى أخصائي نفسي، فهذا ربما يأتي أمرا عكسيا على الفريق قبل خوضه هذا المعترك الهام".