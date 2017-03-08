رئيس اتحاد ألعاب القوى: أوقفنا النشاط لإعادة هيكلة برنامجنا

أكد هادي بكر رئيس اتحاد ألعاب القوى السعودي أن قرار إيقاف أنشطة الاتحاد داخلياً جاء لإعادة هيكلة البرنامج الزمني الداخل وتصحيح أوضاع الملاعب.

وقال رئيس ألعاب القوى في تصريح نشره الموقع الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: رغبنا بإعادة هيكلة البرنامج الزمني الداخلي وإظهاره بشكل يحقق أهداف الاتحاد لأن البرامج الداخلية هي أساس تكوين المنتخبات القوية، ولهذا رغبنا بأن تكون مكتملة، كما هدفنا من خلال الإيقاف إلى تصحيح أوضاع الملاعب.

وزاد بكر: الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية قدمتا دعماً كافياً لاتحاد ألعاب القوى، وزادت ميزانية الاتحاد عن 60 مليون ريال لتكون أكبر ميزانية في تاريخ الاتحاد منذ بداية نشاطه.