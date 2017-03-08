سلمان المالك ويوسف خميس يدعمان النصر قبل النهائي

تواجد الشرفي سلمان المالك والقائد السابق يوسف خميس في تدريبات النصر مساء الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة يوم الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي.

وظهر المالك للمرة الأولى في تدريبات النصر منذ خسارته السباق الانتخابي لرئاسة اتحاد القدم أمام عادل عزت، أما يوسف خميس فيملك تجربة سابقة مع النصر في نهائي كأس ولي العهد، عندما قاد الفريق إلى تجاوز الاتحاد والرياض في نسخة 1996 لكنه خسر 3-0 أمام الشباب في النهائي الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وميدانياً، أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات خاصة للاعبين بتسديد ركلات الجزاء تحسباً لوصول المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.