قبل "السابعة".. التاريخ يرجح كفة اتحاد جدة على النصر

يملك اتحاد جدة سجلاً مميزاً أمام النصر في مواجهاتهما بمسابقة كأس ولي العهد قبل مواجهتهما السابعة التي سيحتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يوم الجمعة في نهائي المسابقة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 6 مناسبات سابقة في بطولة كأس ولي العهد كان النصيب الأكبر منها للاتحاد بواقع 4 انتصارات، بينما اكتفى النصر بفوزين.

وكانت أولى مواجهاتهما بمسابقة كأس ولي العهد كانت في نهائي المسابقة عام1991 على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة والتي شهدت فوز الاتحاد بركلات الترجيح، بعدما تعادلا بهدفي إسماعيل حكمي وماجد عبدالله في الأشواط الأصلية.

وفي عام 1995 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي للمسابقة ونجح الاتحاد بالفوز 3-1 على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، سجلها فلاديمير، وسالم سويد، والروسي سيرجيف، في حين سجل هدف النصر هدافه ماجد عبدالله.

وفي الموسم الذي يليه التقى الفريقان أيضاً في ذات الدور على استاد الملك فهد بالرياض، ونجح النصر برد اعتباره بعد فوزه 2-1 سجلها ماجد عبدالله والغاني أوهين كيندي، وسجل للاتحاد سالم سويد.

وفي عام 2004 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي وكان نظام المسابقة ذهابا وإيابا وحسم الاتحاد لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة بنتيجة 3-1 سجلها محمد نور والبرازيلي اندرسون تشيكو ومواطنه ايديتكو ديمبا، وسجل هدف النصر عبدالرحمن البيشي، وكرر تفوقه إياباً على استاد الملك فهد الدولي بفوزه 2-1 سجلها ديمبا، وتشيكو، وسجل هدف النصر الوحيد المغربي هشام بوشروان.

آخر مواجهاتهما في مسابقة كأس ولي العهد كان في عام 2009 حينما التقوا في الدور ربع النهائي وانتهت بفوز النصر بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في شوطي المباراة الأصلي والإضافي، وسجل للنصر ريان بلال، وللاتحاد محمد نور.