للمرة الأولى منذ 2008.. نهائي الكأس بدون الهلال

ليس غريباً أن يطلق على كأس ولي العهد السعودي "بطولة الهلال المفضلة" التي حافظ الأزرق على لقبها 6 أعوام متتالية، وكان نصف ملعب المباراة النهائية يحتوي على اللون الأزرق في 9 مباريات ختامية مضت، إلا أن الأزرقيين سيتفرجون على النهائي من خلال شاشات التلفاز للمرة الأولى منذ 2007.

وخرج الهلال من بطولته المفضلة على يد النصر في نصف النهائي (2-0) فيما أقصى اتحاد جدة غريمه الأهلي من ذات الدور (3-2).

وكان الهلال طرفاً في نهائيات كأس ولي العهد ابتداء من نهائي 2008 الذي حصل عليه عقب تجاوز الاتفاق وحتى نهائي العام الماضي الذي كسبه أمام أهلي جدة، ليحقق الأزرق 7 بطولات في تلك الفترة مقابل خسارتين في النهائي أمام النصر والأهلي.

وطوال العقد الماضي فاز الهلال بكأس ولي العهد في جميع أوقات المباراة، حسمها بالأشواط الأصلية بشباك نظيفة مثلما فعل أمام الاتفاق (2008) والوحدة (2011)، وتلقت شباكه هدفاً على الأقل مثل نهائي العام الماضي أمام أهلي جدة ونسخة 2012 أمام الاتفاق، وفاز بالأوقات الإضافية أمام الشباب بهدف في الشوط الإضافي من إمضاء مديره الحالي فهد المفرج، كما كسبها بركلات الترجيح مثلما فعل أمام النصر في نسخة 2013.

وخلال الأعوام الماضية، قابل الهلاليون كلاً من الاتفاق والنصر مرتين في المباريات النهائية، وخاض 3 نهائيات أمام أهلي جدة مقابل نهائي لكل من الشباب والوحدة.