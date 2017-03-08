نواف بن سعد: العابد لم يتعمد إثارة جمهور الاتحاد

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن اللاعب نواف العابد لم يتعمد استفزاز وإثارة المدرج الاتحادي عقب تسجيله الهدف الثالث في كلاسيكو "الجوهرة" الأخير، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن جمهور الاتحاد استفزّ منذ هدف التعادل.

وقال رئيس النادي العاصمي في حديثه لـ"في المرمى": "الاتحاد نادٍ كبير بجماهيره وإداراته ولاعبيه، والتعليق سيكون حيال قرار لجنة الانضباط".

وحول قرار ايقاف العابد، أضاف بقوله: "ما حدث خلال مباراة الهلال أمر يحدث في كافة دوريات العالم، ومن يقرأ بيان لجنة الانضباط حيال عقوبة العابد، يعتقد بأن الشرارة انطلقت من فرحته، ويعتقد أيضا وكأنه الاشتباك الأول في المباراة".

وواصل نواف بن سعد: "اعتقد أن الحكم لم يكتب في تقرير المباراة ماحدث، ربما أحد آخر، فيما جمهور الاتحاد مستفز منذ هدف التعادل، وليس من فرحة اللاعب الذي لم يتعمد إثارة الجمهور".