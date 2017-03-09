كأس ولي العهد: 8 للاتحاد أو 4 للنصر؟

سيكون ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم الجمعة، مسرحاً لقمة مرتقبة بين النصر أمام اتحاد جدة في نهائي كأس ولي العهد السعودي في نسخته 42.

ويأتي هذا النهائي بعد عبور الفريقين غريميهما التقليديين في الدور نصف النهائي، إذ فاز الاتحاد على جاره الأهلي 3-2، في حين أقصى النصر جاره الهلال بفوزه 2-صفر.

ويتفوق الاتحاد على النصر في مرات التتويج بلقب المسابقة، إذ سبق وحقق البطولة في 7 مناسبات، في حين أن النصر توج باللقب ثلاث مرات.

ويعود تاريخ أول بطولة كأس ولي العهد توج بها الاتحاد إلى عام 1958 بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 3-2 على ملعب الصبان بجدة.

وفي عام 1959 حقق الاتحاد لقبه الثاني، بعد فوزه على الوحدة 4-2 في النهائي الذي احتضنه ملعب الصبان بجدة.

ونجح الاتحاد بتحقيق لقبه الثالث لكأس ولي العهد في عام 1963 حينما فاز على الاتفاق في النهائي بنتيجة 6-2 في مواجهتهما التي احتضنها ملعب الصبان بجدة.

وابتعد الاتحاد عن تحقيق اللقب طوال 9 مواسم متتالية، بعد آخر لقب حققه لتتوقف المسابقة وتعود في عام 1991 وهو الذي شهد تتويجه باللقب الرابع بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي عام 1997 حقق الاتحاد لقبه الخامس بعد تغلبه على الطائي 2-صفر في النهائي الذي احتضنه ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وعاد الاتحاد ونجح بالتتويج باللقب السادس عام 2001 بعد فوزه على الاتفاق 3-0 في النهائي الذي احتضنه ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

آخر ألقاب الاتحاد كان قبل 13 عاماً وتحديداً في عام 2004 حينما هزم غريمه التقليدي الأهلي بهدف نظيف سجله مهاجمه حمزة إدريس على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

في حين احتل الاتحاد مركز الوصافة في 4 مناسبات، إذ كانت الأولى في عام 1965 حينما خسر من الاتفاق بثلاثية نظيفة، وخسر من الشباب بركلات الترجيح في عام 1993، وتلقى خسارتين أمام غريمه التقليذي الأهلي بذات النتيجة في عامي 2002 و2007 بذات النتيجة 2-1.

وفي المقابل حقق النصر ثلاثة ألقاب لكأس ولي العهد، إذ حقق نسخة عام 1973 بعد فوزه على الوحدة 2-1، وحقق اللقب عام 1974 بفوزه على الأهلي 2-صفر في المواجهتين اللتين احتضنهما ستاد الأمير فيصل بن فهد، وهما آخر نسختين أقيمتا قبل توقف المسابقة قرابة 16 عاماً.

وبعد عودة المسابقة في عام 1991 فشل النصر في تحقيق أي لقب حتى موسم 2013-2014 والذي شهد تتويجه بلقبه الثالث بعد فوزه على غريمه التقليدي الهلال 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وسبق للنصر أن احتل وصافة المسابقة في ثلاث مناسبات، الأولى كانت عام 1991 حينما خسر من الاتحاد بركلات الترجيح، والثانية كانت عام 1996 بعد خسارته من أمام الشباب 3-صفر، في حين كانت الأخيرة في عام 2013 حينما خسر من أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 4-2.