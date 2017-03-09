اتحاد جدة يتفوق على النصر في النهائيات

يحتضن ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض نهائي كأس ولي العهد، الذي سيجمع النصر واتحاد جدة في النهائي السادس بين الفريقين طوال تاريخيهما.

ويملك الاتحاد أفضلية تاريخية على مضيفه في مواجهاتهما بالنهائيات، إذ نجح في حصد ثلاث بطولات أمام النصر، في حين أن الأخير اقتنص لقبين من أمام العميد.

ويعود تاريخ أول نهائي أقيم بينهما والذي احتضنه ملعب الصبان بجدة، على كأس الملك إلى عام 1967 والذي فاز به الاتحاد بنتيجة 5-3 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية شوطي المباراة الأصلية بالتعادل 3-3 إذ سجل للاتحاد مهاجمه النور موسى "هاتريك" وسعيد غراب وعبدالله بكر، في حين سجل أهداف النصر عثمان نجيب وأحمد الدنيني وميرزا آمان.

وتجددت لقاءاتهما في نهائي كأس الملك عام 1986، ونجح النصر بإنهاء المواجهة لصالحه بهدف وحيد سجله لاعبه يوسف خميس.

النهائي الثالث كان في كأس ولي العهد عام 1991 وهو الوحيد في المسابقة، حينما التقيا على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وانتهى بفوز الاتحاد بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي عام 1998 احتضن ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، النهائي الرابع بينهما وكان على كأس الاتحاد السعودي وانتهى للنصر 2-1 سجلها السنغالي ماما دوصو وحسين هادي، وسجل للاتحاد جبرتي الشمراني.

آخر نهائي جمع الفريقين كان في عام2001 على نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، وحسمه الاتحاد بهدف وحيد سجله مهاجمه حمزة ادريس.