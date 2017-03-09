التعاون يعيد الاتفاق إلى مناطق الخطر

عمق التعاون جراح ضيفه الاتفاق، بعدما ألحق به الخسارة الـ11 هذا الموسم بعد فوزه عليه 1-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وواصل الاتفاق ابتعاده عن نغمة الانتصارات بدوري جميل السعودي للمحترفين، مع بداية العام الجديد، حيث إنه لم يعرف طعم الفوز في آخر 11 مواجهة، إذ إن آخر انتصار كان في شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي على الفيصلي.

وأصبح الاتفاق في وضع حرج بعدما اقترب كثيراً من مناطق الخطر التي لا تفصله عنها سوى 7 نقاط عن الخليج متذيل الترتيب، الذي سيلتقي القادسية يوم السبت في ختام المرحلة 21.

وفي المقابل استعاد التعاون عافيته بعدما صعد لأول مرة هذا الموسم الى المركز الخامس، وبفارق المواجهات المباشرة أمام الشباب السادس والذي سيواجه ضيفه الفيصلي يوم بعد غدٍ السبت.

ويدين التعاون بهذ الفوز لمهاجمه الفرنسي الحسن ندياي الذي سجل هدف الفوز عند الدقيقة 86.

وتفوق الاتفاق بلا خطورة خلال الشوط الأول، وفرض التعاون سيطرته في الشوط الثاني، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة.

وسنحت أولى الفرص للتعاون لمدافعه البرتغالي ريكاردو ماتشادو الذي ارتقى لعرضية زميله سعيد الدوسري وحول الكرة برأسه الا أن الحارس تصدى لها.

وأهدر الفرنسي الحسن ندياي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله أحمد الزين ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس أحمد الكسار الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 86 تمكن الفرنسي الحسن ندياي من تسجيل هدف الفوز بعدما أكمل عرضية زميله موسى الشمري، في شباك الحارس أحمد الكسار.

وشهدت المباراة طرد مدافع الاتفاق عمر السنين عند الدقيقة 90+2 لحصولة على البطاقة الصفراء الثانية.