سييرا: واثق من الاحتفال باللقب

أبدى التشيلي لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام النصر، وذلك خلال مواجهة الفريقين غدا الجمعة في نهائي كاس ولي العهد.

وأكد سييرا، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، أن لاعبيه لن يفرطوا في الفوز والتتويج باللقب من أجل إدخال البهجة على قلوب مشجعيهم.

وقال سييرا: "في مثل هذه المباريات، يحتاج اللاعبون إلى الهدوء والتركيز العالي داخل الملعب، وكنا في المباريات الماضية نعتمد على التركيز بشكل كبير، باستثناء المباراة الأخيرة (أمام الهلال)".

وأوضح: "ظهرنا أمام الهلال بشكل سلبي وذلك بعد تسجيلهم الهدف الأول، ولكننا عملنا على تهيئة اللاعبين وإخراجهم من أجواء الخسارة، وأنا أثق فيما سيقدمونه داخل الملعب".

وعن غياب فهد المولد، قال المدرب التشيلي: "فهد من الأسماء المهمة في الفريق ولكن القرار (الإيقاف) حرمنا من تواجده، ولكن لدينا أسماء بديلة ستعوض مكانه".

وأضاف: "جميعنا نسعى لتحقيق هدف واحد فقط وهو التتويج بكأس البطولة".