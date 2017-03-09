عمر هوساوي: تمنيت تواجد فهد المولد في النهائي

أكد عمر هوساوي، مدافع النصر والمنتخب السعودي، أنه كان يرغب بتواجد فهد المولد مهاجم اتحاد جدة في المباراة النهائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يستمتع كثيراً باللعب أمام الجماهير الاتحادية.

وأوقف الاتحاد السعودي، فهد المولد، عن مشاركة فريقه في نهائي كأس ولي العهد مساء الجمعة أمام النصر بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الهلال الماضية.

وقال هوساوي لـ"العربية.نت" عن غياب المولد: فهد المولد له قيمة فنية كبيرة داخل الملعب، لكن نحن نلعب أمام نادي الاتحاد، وهو ناد كبير ولا يمكن أن يعتمد على لاعب واحد، وكنا نطمح الحقيقة لمشاركة المولد في المباراة حتى تكون قمة متكاملة من كافة جوانبها.

وزاد مدافع المنتخب السعودي: إذا تحدثنا عن النقص الموجود في الاتحاد، فيجب أن نتطرق إلى النقص الذي يعاني منه النصر مثل عبدالعزيز الجبرين الذي يتعالج من إصابة الرباط الصليبي، وعدد من اللاعبين، لكن بالنهاية الفرق الكبيرة لا تلتفت إلى النقص فلديها البدائل الكافية.

وأتبع حول تعثر الفريقين في الدوري وضعف آمالهما بالحصول عليه: التعثر الأخير في الدوري بالنسبة للفريقين لن يؤثر عليهما في المباراة، سأتحدث عن النصر، نحن طوينا صفحة مباراة الفيصلي الماضية وسنركز على المباراة النهائية، وبعدها سنعود إلى الدوري ونقاتل للحصول عليه، لأننا لم نفقد الأمل حتى الآن، ما زال هناك 6 مباريات أمامنا ويمكن أن يحدث بها كل شيء، ومن المبكر الحديث عن نهاية الآمال.

وعن ذكرياته أمام الاتحاد، أجاب: لدي ذكريات حول مباريات الاتحاد لا يمكن نسيانها منها الهدف الذي سجلته في شباكه في مباراة دوري موسم 2014-2015، والحقيقة أني لا أذكر أنني لعبت مباراة غير ممتعة أمام الاتحاد، وأنا على صعيد شخصي أحب اللعب أمام جمهور الاتحاد، خصوصاً في المباريات التي نلعبها في جدة.

ولم يستطع الاتحاد تحقيق الفوز على النصر منذ موسم 2012-2013، لكن هوساوي يرفض وصف فريقه بعقدة اتحاد جدة، ويقول: لا وجود لما يدعى بالعقدة، هذا أمر يتداوله الإعلام والجماهير، أما بالنسبة لنا كلاعبين فنحن نفصل كل مباراة عن الأخرى.