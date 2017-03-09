"الشنب" غوستافو: القهوة وألعاب الفيديو رفاق المجمعة

أرجع البرازيلي غوستافو، مهاجم الفيصلي، سبب قدومه للدوري السعودي إلى تواجد بعض زملائه السابقين في فريقه البرازيلي، مؤكدا في الوقت ذاته، صعوبة موقف ناديه الفيصلي، الذي يسعى جاهدا إلى تثبيت أقدامه بين الكبار.

وقال غوستافو في حديثه لـ"العربية": "بالنسبة لمجيئي للسعودية، كان بسبب بعض اللاعبين الذين أعرفهم، خصوصا من الذين لعبوا معي في نفس فريقي بالبرازيل".

ويواصل من استطاع احراز 8 أهداف بشعار الفيصلي حتى الآن: "عند ذهابي إلى البرازيل، يسألونني عن الأكل في السعودية، فيما عاداتي هنا مختلفة تماما، أتناول قهوتي مع التمر، وصديقي الصدوق ألعاب الفيديو".

وتابع: "الكرة السعودية متطورة، واللاعب العربي أصبح معروفا، ومن ايجابيات الدوري السعودي تعاملهم باحترافية مع اللاعبين الأجانب، أما النقطة السلبية فهي التحكيم، الذي أتمنى أن يكون أفضل في المستقبل".

واختتم غوستافو حديثه: "اعتقد أن أقوى فريقين في الدوري هما الهلال والأهلي، وأحدهما سيتوج ببطولة الدوري مع نهاية الموسم، وأعتقد أنهما سيقدمان الكثير كذلك في البطولة الآسيوية، فيما يبدو موقفنا صعبا في الدوري، وسنسعى للبقاء ضمن دوري الكبار".