كارتيرون: أريد اسعاد جماهير النصر

أبدى باتريس كارتيرون، مدرب النصر، رغبة وحماس شديدين لإسعاد جماهير فريقه من خلال الفوز على الاتحاد، وذلك خلال مواجهة الفريقين غدا الجمعة في نهائي بطولة كأس ولي العهد.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: "بداية نتشرف بوجودنا في مباراة نهائية بهذا الحجم، هذا أحد أهم ثمرات الموسم بالنسبة لي وللاعبين، نأمل أن نسعد جماهيرنا غدا".

وأضاف: "المهم في كرة القدم هو أن تصنع الفرص، أما ترجمتها فتحتاج إلى الثقة والصبر، والشيء الأكثر أهمية هو التسجيل".

وتابع بقوله: "الكل يعلم مدى صعوبة التحضيرات قبل المباريات النهائية، ولكنني واثق من أننا سنقدم غدا أفضل ما لدينا لأننا قدمنا عملا جيدا خلال الأيام الأخيرة".

وزاد: "سنلعب أمام فريق كبير ومتميز، وكما أن لديهم فريقا جيدا ويملكون الثقة، فنحن أيضا لدينا فريقا جيدا، ونملك الثقة لتحقيق الانتصار، نقدر نادي الاتحاد بشكل كبير، ولن تكون المباراة هجومية من طرف ودفاعية من آخر، وإنما هي مباراة تحمل حسابات مختلفة".

وواصل حديثه: "مثل هذه المباريات لا تعتمد على الخبرة فقط، الأهم في مثل هذه المباريات هو الجانب البدني والنفسي، لن أجيب عن أي سؤال حول إن كانت لدي مفاجأة في مباراة الغد، عملنا بشكل جيد، واستعدينا بأفضل ما يمكن وسنرى ما سيحدث في المباراة".

واختتم المدرب الفرنسي:"أتمنى أن نسعد جماهير النصر غدا في المباراة النهائية، وأن نقدم أفضل ما نستطيع لإسعادهم".