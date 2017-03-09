"القناص" ينقذ الهلال من فخ الفتح بهدف قاتل

أهدى قائد الهلال ياسر القحطاني فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تسجيله لهدف الفوز في شباك الفتح في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 1-صفر، واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه الوحدة 3-1 في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له أولى الفرص لمهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السوري عمر خربين ليسدد الكرة خارج المرمى.

وسنحت فرصة أخرى للهلال لمهاجمه السوري عمر خربين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي ليو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة أمام المرمى ليحولها بقدمه إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وسط اعتماد الفتح على اغلاق مناطقه الدفاعية وكاد مهاجمه البديل ياسر القحطاني أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله السوري عمر خربين ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع علي البليهي الذي اعترض طريقها وابعدها عن مرمى فريقه.

وكثف الهلال هجومه وسنحت له فرصة ثمينة لمدافعه أسامه هوساوي الذي ارتقى لعرضية زميله سلمان الفرج وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت عارضة الحارس علي المزيدي.

ولم يتوقف المد الهجومي الهلالي وتسابق مهاجموه على اهدار الفرص وهذه المرة حينما لعب مدافعه فيصل درويش كرة عرضية متقنة للمهاجم عمر خربين الذي حولها برأسه خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق كاد مهاجم الهلال ياسر القحطاني أن يحرز الهدف المفقود بعد استغلاله خروج حارس الفتح علي المزيدي الخاطئ ليسدد كرة مقصية إلا أنها اعتلت العارضة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الأول، وبقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة في المركز 13 مؤقتا.



وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الوحدة

وفقد الأهلي نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية بعد تلقيه خسارتين أمام مضيفه القادسية 4-1 وأمام ضيفه النصر 2-صفر، وتعادل في المرحلة السابقة أمام الخليج متذيل الترتيب 2-2.

وبدأ الأهلي المباراة بهجوم مكثف نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 9 دقائق عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي تلقى تمريرة من زميله اليوناني فيتفاتزيديس وسدد الكرة بقوة في شباك الحارس عبدالله العراف.

وعزز السومة تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 27 حينما حول عرضية زميله منصور الحربي بقدمه في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 33 تمكن مهاجم الوحدة مختار فلاتة من تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما أكمل تمريرة زميله المصري أحمد مجدي بقدمه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 37 نجح قائد الأهلي تيسير الجاسم بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله اليوناني فيتفاتزيديس ليسدد الكرة بقوة في شباك حارس الوحدة عبدالله العراف.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوحدة حاتم بلال عند الدقيقة 80 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني مؤقتاً وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الوحدة على رصيده السابق 17 في المركز 12 مؤقتاً.