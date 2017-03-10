اتحاد جدة يتوج بطلاً لكأس ولي العهد

توج اتحاد جدة بلقب كأس ولي العهد السعودي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على النصر 1-صفر في النهائي الذي احتضنه ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وسجل هدف الاتحاد مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" عند الدقيقة 17.

بدأت المباراة بإيقاع سريع وحاول النصر مفاجأة ضيفه بهدفٍ مبكر بعد مرور 7 دقائق، وكان قريباً من ذلك حينما حول لاعبه الباراغوياني فيكتور أيالا عرضية زميله خالد الغامدي برأسه نحو مرمى الحارس فواز القرني إلا أن المدافع أحمد عسيري اعترض طريقها في اللحظات الأخيرة.

ورد الاتحاد على هجمة النصر سريعاً بعدما تلقى مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عمار النجار ليروض الكرة بصدره ويسددها قوية نحو مرمى النصر لتجد الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 17 تمكن المصري كهربا من تسجيل هدف السبق بعد متابعته لتسديدة زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا والعائدة من الحارس عبدالله العنزي ليضعها بالشباك.

وحاول النصر العودة مجدداً الى المباراة وكان قريباً من ذلك بعدما تلقى صانع ألعابه يحيى الشهري تمريرة من زميله المهاجم محمد السهلاوي ليخترق دفاع الاتحاد ويسدد الكرة قوية وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 31 أهدر الكرواتي مارين توماسوف لاعب النصر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة خلف المدافعين من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين كاد البارغوياني فيكتور أيالا لاعب النصر أن يخرج فريقه متعادلاً حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون أو تغييراته حينما أشرك اللاعب أحمد الفريدي بديلاً للبارغوياني فيكتور أيالا.

وواصل النصر سيطرته وهجومه بحثاً عن هدف التعادل وكاد مهاجمه محمد السهلاوي أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله أحمد الفريدي وحوّل الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 65 أهدر لاعب النصر يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عائدة من دفاع الاتحاد على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة خارج الشباك.

وعند منتصف الشوط الثاني تحسن مستوى الاتحاد وكاد لاعبه الكويتي فهد الأنصاري أن يفاجئ النصراويين بهدف ثانٍ حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المصري كهربا الذي تلقى تمريرة من زميله التشيلي فيلانويفا ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 80 أهدر التونسي أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عرضية متقنة من زميله فيلانويفا أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك.

وعند الدقائق الخمس الأخيرة كثف النصر ‬هجومه وكاد مهاجمه محمد السهلاوي أن يسجل هدف التعادل بعد ارتقائه لعرضية زميله حسين عبدالغني ليحول الكرة برأسه نحو مرمى الاتحاد لتجد الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة، لينجح فريقه في إنهاء اللقاء لصالحه ويتوج بلقب كأس ولي العهد.