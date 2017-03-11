الخليج يقتنص فوزاً ثميناً أمام القادسية

اقتنص الخليج ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه القادسية 2-1 على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الخليج باستعادة نغمة الانتصارات بعد ثمان مراحل متتالية تلقى فيها الفريق أربع خسائر من أمام الرائد والباطن والنصر والهلال وتعادل مثلها أمام الخليج والاتحاد والشباب والأهلي.

وابتعد الخليج بهذا الفوز عن المركز الأخير الذي لازم الفريق في المراحل الأربع الماضية إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما إلى المركز 12 بفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب.

في حين مني القادسية بأول خسارة له بعد خمس مراحل ناجحة جمع فيها الفريق 11 نقطة بفوزه على النصر والأهلي والتعاون وتعادله أمام الهلال والباطن ليبقى في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وشهدت المباراة أفضلية للخليج الذي انتظر حتى الدقيقة 65 حينما افتتح مدافعه زكريا سالم التسجيل بعد إكمالة لتمريرة زميله البرازيلي جاديسون سانتوس الرأسية في شباك القادسية.

وعزز البرازيلي جاديسون سانتوس مهاجم الخليج تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 بعدما حول عرضية زميله علي الشعلة بقدمة في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 76 نجح مهاجم القادسية مازن أبوشرارة بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد متابعته لتسديدة زميله وسام وهيب العائدة من القائم ليضعها في شباك الحارس مسلم آل فريج.