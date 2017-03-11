الفيصلي يأخذ نصيبه من نقاط الشباب

عمّق الفيصلي جراح مضيفه الشباب بعدما ألحق به الخسارة السادسة بفوزه عليه 2-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للفيصلي لاسيما في الشوط الأول الذي أضاع فيه لاعبوه عدداً من الهجمات والتي بدأت بتسديدة لاعبه عبدالله المطيري الذي ارتطمت بعارضة الحارس محمد عواجي.

وسنحت فرصة خطيرة للفيصلي للاعبه البرازيلي لويس غوستافو الذي سدد كرةً أرضية قوية إلا أن الحارس محمد عواجي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 34 نجح الروماني ميركي اكسينتي بتسجيل هدف السبق لفريقه الفيصلي حينما أكمل عرضية زميله عبدالله المطيري بقدمه في شباك حارس الشباب محمد عواجي.

وفي الشوط الثاني تحسن متسوى الشباب الذي فرض سيطرته وكاد لاعبه هتان باهبري أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الجزائري محمد بن يطو ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد الفيصلي سريعاً وكاد مهاجمه محمد مجرشي أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المدافع محمد سالم إلا أنه فشل في تحويل الكرة بالشباك.

وعند الدقيقة 60 تمكن لاعب الشباب هتان باهبري بتسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما استلم كرة واخترق بها دفاع الفيصلي وسدد الكرة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 73 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق الروماني اكسينتي الذي تلقى تمريرة من زميله الكرواتي مالوتشا ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس محمد عواجي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي الى 22 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر مؤقتاً، وبقي الشباب على رصيده السابق 27 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

ولم يحقق الشباب أي انتصار في آخر 6 جولات من الدوري، وخسر خلالها 4 مباريات مقابل تعادله مرتين.