النصر.. سقوط سادس في "درة الملاعب"

سقط النصراويون في نهائي آخر على ستاد الملك فهد وفقدوا البطولة الخامسة في الملعب الذي شهد احتفالهم بألقاب محلية وقارية خلال 23 عاماً مضت.

وحقق النصراويون بطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 1994، وبطولة كأس الكؤوس الآسيوية والسوبر الآسيوي في 1998، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد 2008، وكأس ولي العهد ودوري موسم 2014-2015 بالإضافة إلى بطولة الدوري 2015 على ستاد الملك فهد الدولي، لكنهم في المقابل خسروا مساء الجمعة النهائي السادس على "درة الملاعب".

وكان النصر قريباً من تحقيق لقب بطولة كأس آسيا للأندية أبطال الدوري 1996 التي استضافها على ستاد الملك فهد، لكن سيونغنام إلهوا الكوري الجنوبي سجل هدفاً ذهبياً، قاده إلى رفع اللقب، وسط حسرة لاعبي الأصفر.

وبعدها بـ5 أعوام، سقط النصراويون في ستاد الملك فهد، وبهدف ذهبي، عندما سجل عبدالله الجمعان هدف الهلال في نهائي بطولة الأندية العربية لتنتهي المباراة زرقاء 2-1.

وحرم الشباب بقيادة وليد عبدالله، حارس النصر الحالي، الأصفر من حمل بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد 2009 عندما تغلب عليه بركلات الترجيح، وفي 2013 تكفل الهلاليون بذلك عندما تغلبوا على النصر بركلات الجزاء في نهائي كأس ولي العهد.

وفقد النصر كأساً جديدة في ستاد الملك فهد، عندما خسر بطولة السوبر 2014 أمام الشباب بركلات الجزاء.