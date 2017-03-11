النصر يعلن موعد عودة عبدالعزيز الجبرين إلى التدريبات

أعلن النصر عودة متوسط ميدانه عبدالعزيز الجبرين إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، بعدما غاب عنها طويلاً بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر حساب النصر على "تويتر" صور الجبرين رفقة لاعبي النصر في مقر النادي، وكتب: سيعود عبدالعزيز الجبرين إلى دبي لإنهاء برنامجه التأهيلي، على أن يشارك في التدريبات الجماعية اعتباراً من الأسبوع القادم.

وتعرض الجبرين إلى قطع في رباط ركبته الصليبي أواخر أكتوبر الماضي في مباراة فريقه الدورية أمام أهلي جدة، والتي كسبها الأصفر بهدف الباراغوياني فيكتور أيالا في الدقائق الأخيرة.