باعشن: اللقب هدية للصديق الراحل أحمد مسعود

اعتبر حاتم باعشن، رئيس اتحاد جدة، لقب كأس ولي العهد الذي حققه ناديه الجداوي، أقل ما يمكن تقديمه للرئيس الراحل أحمد مسعود، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن فيلما تحفيزيا عن وفاته، كان داعما قويا للاعبين وسببا رئيسيا في انتزاع اللقب الغالي.

وقال باعشن ضيف "في المرمى" عقب نيل كأس البطولة: "هذا اللقب هدية للصديق الراحل أحمد مسعود، قبل التتويج والاحتفال تذكرت كل تفاصيلنا ولحظاتنا مع عشقنا الاتحاد".

وواصل: "النصر قدم مستوا كبيرا، وأصعب لحظات المباراة كانت آخر 5 دقائق،لاعبو النصر يقاتلون وهذا حق مشروع لهم".

وزاد في حديثه: "كان هنالك فيلما تحفيزيا للاعبين عن الراحل أحمد مسعود لمدة 5 دقائق قبل المبارة، وكان داعما قويا للاعبين وسببا رئيسيا في انتزاع اللقب".