فان مارفيك يستبعد العويس.. ويضم عبدالله الحافظ

أعاد الهولندي بيرت فان مارفيك ثلاثي الهلال عبدالله المعيوف وعبدالله الحافظ وعبدالله عطيف إلى قائمة المنتخب السعودي التي ستواجه تايلاند والعراق نهاية الشهر الجاري.

واستبعد المدرب الهولندي كلاً من عساف القرني وأحمد عسيري وحسين المقهوي ومحمد العويس وعبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي من القائمة التي عسكرت في أبوظبي مطلع العام الجاري.

وضم مدرب الأخضر كلاً من وليد عبدالله وياسر المسيليم وعبدالله المعيوف، وياسر الشهراني ومحمد البريك وحسن معاذ وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومحمد آل فتيل ومعتز هوساوي وعبدالله الحافظ ومنصور الحربي وحسن كادش.

واختار فان مارفيك عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالمجيد الرويلي ويحيى الشهري وتيسير الجاسم ونواف العابد وفهد المولد وسلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري، بينما جاء ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي ونايف هزازي في خط الهجوم.