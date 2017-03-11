كلاتنبيرغ: منبهر.. لياقة اللاعبين عالية

أكد الحكم مارك كلاتنبيرغ، حاجته للمزيد من التدريبات اللياقية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب لياقة لاعبي النصر واتحاد جدة خلال مواجهة نهائي كأس ولي العهد، والتي وصفها بالعالية جدا.

وقال كلاتنبيرغ عقب قيادته للنهائي الذي نال لقبه النادي الجداوي: "أشعر بالإرهاق بعد هذه المباراة، مستوى لياقة اللاعبين كان عاليا لدى الفريقين، وكأول تجربة لي في تحكيم الكرة السعودية فإنني أشعر بالانبهار".

وتابع: "مستوى اللياقة استثنائي بل إنه أسرع من الدوري الإنكليزي الممتاز، يجب أن أتدرب أكثر في الأشهر المقبلة للوصول إلى مستواهم مستقبلا، أشكر التعاون الذي قدمه اللاعبون من الطرفين وأتمنى التوفيق لهم في أنديتهم وأيضا مع المنتخب السعودي في مبارياته المقبلة في تصفيات كأس العالم".