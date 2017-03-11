نور يؤكد: لقب مستحق للاتحاد

أكد محمد نور، قائد اتحاد جدة السابق، استحقاق الاتحاد للقب بطولة كأس ولي العهد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه حرص على الالتقاء باللاعبين قبيل انطلاق صافرة البداية، دعما منه ومؤازرة خلال المباراة المصيرية والهامة في تاريخ النادي الجداوي.

وقال من مثل النصر قبل عودته مجددا إلى ناديه الاتحاد عقب المباراة: "مبروك للاتحاد وهاردلك للنصر، لاعبي الاتحاد كانوا رجال وتحقق لهم اللقب".

وتابع: "حرصت على الالتقاء باللاعبين قبل المباراة، وأخبرتهم بأهمية المباراة والتتويج بلقب البطولة الهامة في تاريخ نادي الاتحاد".