أهلي جدة يواجه العين في سباق القبض على الصدارة

يسعى أهلي جدة إلى رد الاعتبار أمام العين الإماراتي حينما يستضيفه على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، ولحساب المجموعة الأولى يبحث التعاون عن إبقاء آماله في التأهل حينما يواجه مضيفه أهلي دبي.

وعلى ستاد الجوهرة المشعة يسعى الأهلي إلى وضع قدمه في الدور ثمن النهائي حينما يستضيف العين الإماراتي الوصيف.

ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على بونيوكور الأوزبكي وذوب آن الإيراني، في حين يحتل العين المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوزه على بونيودكور وتعادله أمام ذوب آهن الإيراني.

ويأمل الأهلي في رد اعتباره من العين الذي هزمه ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي في دور المجموعات حينما اعتمد على لاعبيه البدلاء كونه كان يركز على بطولة دوري جميل السعودي للمحترفين التي حقق لقبها.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات التي توقفت في ثلاث مراحل بدوري جميل السعودي بعد تلقيه خسارتين أمام القادسية وأمام النصر وتعادل أمام الخليج، حينما فاز على مضيفه الوحدة 3-1 يوم الخميس الماضي ليحتل المركز الثاني مؤقتاً.

وفي المقابل يبحث العين الإماراتي عن تكرار نتيجته في العام الماضي والتي ستضمن تقدمه نحو المركز الأول.

ويأمل الكرواتي زوران ماتيتش مدرب العين في أن يؤكد تفوقه على الأهلي حينما نجح بالفوز عليه هذا الموسم حينما كان على رأس الهرم التدريبي لنادي النصر قبل أن يستقيل عقب الخسارة من القادسية في المرحلة 17.

ووضع العين كامل تركيزه على دوري أبطال آسيا بعد تلاشي آماله في الحصول على لقب الدوري عقب خسارته الأسبوع الماضي أمام المتصدر الجزيرة ليبتعد عنه بفارق 10 نقاط قبل انقضاء المسابقة بـ5 مراحل.

أهلي دبي والتعاون



وعلى ستاد راشد بدبي ستكون مهمة التعاون صعبة حينما يحل ضيفاً على الأهلي الاماراتي.

ووضع الروماني جالكا مدرب التعاون الخروج على الأقل بنقطة من ملعب الأهلي كون حظوظ الفرق متساوية بعد تحقيق فريقه فوزه التاريخي الأول في المسابقة على حساب لوكوموتيف طشقند قبل أن يخسر من امام استقلال طهران بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الأخير بفارق الاهداف عن المتصدر.

ويأمل التعاون في أن يواصل تقديم مستوياته المميزة التي قدمها في دوري جميل بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات في المراحل الثلاث السابقة أمام الفتح والقادسية والاتفاق ليتقدم الى المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل يسعى أهلي دبي الى استعادة توازنه عقب خسارته المفاجئة أمام لوكوموتيف طشقند في المرحلة السابقة ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن استقلال طهران المتصدر.