العين يتفوق على الفرق السعودية في آسيا

يسجل العين الإماراتي تفوقاً ملحوظاً في مواجهته أمام الفرق السعودية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا التي لعب خلالها 24 مباراة أمام أندية الهلال، الشباب، الاتحاد وأهلي جدة، وفاز في 12 مواجهة وخسر 9 وتعادل في 3 مناسبات.

وأكثر الفرق السعودية التي واجهها العين هي الهلال والشباب، إذ تقابل معهما في 8 مباريات أمام كل فريق، في حين واجه الاتحاد في 6 مواجهات، والأهلي في مواجهتين.

وأكثر فريق سعودي انتصر عليه العين هو الهلال بواقع خمس مباريات كانت في التصفيات الآسيوية عام 99، وفي دوري الأبطال عام 2003 وواجه الهلال في دور المجموعات في نسختي 2006، و2013 فاز في مواجهتين وخسر مواجهتين، وتقابلا في الدور نصف النهائي لنسخة 2014 وفاز الهلال ذهاباً 3-صفر، وفاز العين اياباً 2-1.

وسجل الشباب تفوقاً كبيراً على العين بعد أن تقابلا في 8 مواجهات، حقق الشباب أربعة انتصارات مقابل ثلاثة انتصارات للعين وتعادلا في مواجهة.

وبدأت مواجهات الشباب أمام العين في نسخة 2005 حينما وقعا في مجموعة واحدة، وفاز العين ذهاباً 3-صفر، وفاز الشباب إياباً بهدف نظيف، والتقيا في دور المجموعات في ثلاث نسخ أخرى أعوام 2007-2010-2015 حقق الشباب أربعة انتصارات، في حين حقق العين انتصارين، وتعادلا في مواجهة.

في حين واجه العين نظيره الاتحاد، إذ التقيا في 6 مواجهات بدايتها كانت في نهائي دوري أبطال آسيا حينما احتضن ستاد القطارة لقاء الذهاب وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحسم الاتحاد لقاء العودة ويتوج بطلاً للمسابقة بفوزه 4-2، ووقع الفريقان في دور المجموعات في نسخة 2014 وفاز الاتحاد في مواجهة وتعادلا في مواجهة، قبل أن يلتقيا في الدور ربع النهائي لذات النسخة ويفوز العين ذهاباً وإياباً، 2- صفر، و3-1 على التوالي.

وسجل العين تفوقاً كبيراً على الأهلي، إذ التقى العام الماضي في دور المجموعات، وفاز العين ذهاباً على ملعبه 1-صفر، قبل أن يحسم لقاء الإياب الذي أقيم على ستاد الجوهرة المشعة بالفوز 2-1.