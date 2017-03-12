رقص وصور "سيلفي" في احتفال الاتحاديين بالكأس

واصل الاتحاديون احتفالاتهم بتحقيق بطولة كأس ولي العهد 2017، واكتظت الجماهير لحضور تدريب الفريق الأول عقب تحقيق الفوز على النصر بهدف محمود كهربا ، وسط مشاركة اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة .

والتقط لاعبو اتحاد جدة صور "سيلفي" مع الجماهير التي حضرت المران الإعدادي لمواجهة الباطن الدورية يوم الثلاثاء، ورقص بعضهم أمام الجماهير احتفالا بعودة النادي التسعيني إلى البطولات بعد غيابه عنها 4 سنوات.

وقررت إدارة حاتم باعشن السفر إلى القيصومة مساء الاثنين وإجراء المران الأخير على ملعب نادي الباطن قبل خوض المواجهة الدورية يوم الثلاثاء.



