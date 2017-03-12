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رقص وصور "سيلفي" في احتفال الاتحاديين بالكأس

المصدر: العربية.نت
قائد الاتحاد فلاتة يلتقط صورة مع أحد المشجعين
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واصل الاتحاديون احتفالاتهم بتحقيق بطولة كأس ولي العهد 2017، واكتظت الجماهير لحضور تدريب الفريق الأول عقب تحقيق الفوز على النصر بهدف محمود كهربا ، وسط مشاركة اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة .

والتقط لاعبو اتحاد جدة صور "سيلفي" مع الجماهير التي حضرت المران الإعدادي لمواجهة الباطن الدورية يوم الثلاثاء، ورقص بعضهم أمام الجماهير احتفالا بعودة النادي التسعيني إلى البطولات بعد غيابه عنها 4 سنوات.

وقررت إدارة حاتم باعشن السفر إلى القيصومة مساء الاثنين وإجراء المران الأخير على ملعب نادي الباطن قبل خوض المواجهة الدورية يوم الثلاثاء.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #كأس ولي العهد, #النصر, #محمود كهربا

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