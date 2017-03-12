غروس: سنواجه العين بدفاع منظم

أقرّ كريستيان غروس، المدير الفني لنادي أهلي جدة بصعوبة مواجهة العين الإماراتي في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا، مؤكداً بأن فريقه سينتهج الدفاع المنظم لإيقاف خطورة لاعبي العين.

وقال غروس خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: أمامنا لقاء قوي وصعب مع فريق العين وهو وصيف النسخة الماضية من البطولة.

وتابع: أتوقع صعودهم للدور المقبل، ولكن لدينا فريق طموح ونسعى لتحقيق انتصار لتصدر المجموعة الآسيوية.

وأضاف المدرب السويسري: سنلعب مع فريق لديه شخصية كبيرة شاهدت عدد من المباريات لفريق العين منها لقاء الجزيرة الماضي في الدوري، لابد أن نلعب بدفاع منظم وأن يكون هناك تقارب بين جميع خطوط الفريق.

وأشار: فريق العين لديه مهاجم مميز يملك خبرات كبيرة في الملاعب السعودية وهو ناصر الشمراني وأتوقع أن يشارك في مواجهة الغد، كما يمتلك الفريق لاعبين مميزين مثل أسبريا وكايو وعموري.