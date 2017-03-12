هل يسجل الشمراني هدفه الـ16 في شباك أهلي جدة؟

يطمح ناصر الشمراني إلى أن يسجل هدفه رقم 16 في شباك أهلي جدة طوال مسيرته الكروية التي بدأت قبل 13 عاماً، احتفل خلالها أمام بطل الدوري السعودي مرتدياً ألوان 3 أندية لعب لها سابقاً.

ويعتبر أهلي جدة من أكثر الفرق التي هز شباكها ناصر الشمراني طوال مسيرته التي وصل خلالها إلى القميص الرابع، بينما احتفل أمام الأهلاويين 10 مرات بقميص الشباب إبان تمثيله النادي العاصمي بين عامي 2007-2013.

وسجل الشمراني هدفاً في مباراة ذهاب موسم 2007-2008، وهدفين في الإياب، وسجل ثنائية أخرى أمام الأهلي في فوز الشباب التاريخي على النادي الجداوي 6-1 في بطولة كأس الملك للأبطال 2008، وعاد لتسجيل هدف آخر في مباراة الإياب خلال مشوار الشباب إلى تحقيق اللقب على حساب اتحاد جدة 3-1.

وغاب الشمراني عن التسجيل في شباك الأهلي لمدة موسمين، قبل أن يعود ويسجل هدفين في مباراتي دوري 2011-2012، والأول كان في مباراة الذهاب أنقذ خلاله فريقه من التعرض إلى أول هزيمة في الموسم، وفي آخر مباراة دورية أسهم بهدفه تحقيق الشباب بطولة الدوري على حساب الأهلي في الجولة الأخيرة، وسجل بعدها هدفاً في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في دوري موسم 2012-2013 قبل انتقاله إلى الهلال.

ومع الهلال، هز الشمراني شباك الأهلي في أول مباراة لعبها أمامه عندما أحرز هدف التعادل في مباراة ذهاب موسم 2013-2014 بعدما تقدم برونو سيزار للمضيف، وفي يناير 2014 سجل من علامة الجزاء لتكون هزيمة الأهلي الأخيرة قبل سقوط فريق غروس أمام نجران الموسم الماضي.

وفي الموسم الماضي سجل الشمراني هدف التقدم الهلالي في نهائي كأس ولي العهد على حساب الأهلي، قبل أن يضيف نواف العابد الهدف الثاني ويضمن فوز فريقه بالبطولة.

وكان هدف الشمراني الأول في شباك الأهلي بقميص الوحدة، وذلك في موسم 2004-2005، وعاد للتسجيل مجدداً في مباراة جمعتهما في موسم 2005-2006.