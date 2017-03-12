10 آلاف تذكرة مجانية لجماهير الأهلي في مباراة العين

منح أعضاء شرف أهلي جدة جماهير ناديهم 10 آلاف تذكرة مجانية لحضور مباراة الفريق أمام العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017 والتي ستقام على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة.

وقدم الأمراء فهد بن خالد، فيصل بن خالد وعبدالعزيز بن خالد التذاكر المجانية لجماهير الأهلي لدعم مسيرة النادي في البطولة القارية، بعدما تعثرت حظوظه بالحفاظ على بطولة الدوري التي حمل لقبها الموسم الماضي.

ويحتل أهلي جدة المركز الأول في مجموعته بعد فوزين حققهما على حساب لوكوموتيف الأوزبكي وذوب آهن الإيراني.