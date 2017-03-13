أهلي جدة يأمل بتحقيق أول فوز آسيوي على العين

حين يدخل لاعبو العين الإماراتي مباراتهم أمام مضيفهم أهلي جدة فإنهم سيخوضون مواجهة غير معتادة بالنسبة للناديين أصحاب الأرض سيلعبون المباراة رقم 69 في تاريخهم آسيويا عينهم على انتصار آسيوي أول على حساب العين الذي خسر نهائي النسخة الماضية.

أول مباراة جمعت الفريقين كانت في إطار بطولة الأندية الخليجية التي توج بلقبها الأهلي على حساب العربي الكويتي، ويومها لعب الأهلي في ستاد القطارة وفاز بهدفين نظيفين ثم فاز برباعية لهدف في جدة.

وبعد 22 عاما من الغياب، عاد الفريقان ليلتقيان يومها كانا في مباراة ضمن بطولة ودية في سويسرا انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعبا ركلات الترجيح وابتسمت للفريق الإماراتي.

رابع مواجهة جمعت الفريقين كانت في النسخة الماضية من المسابقة الآسيوية تواجها في العين أولا هدف واحد حسم المباراة سجله عمر عبدالرحمن في شباك الفريق الأخضر، وحين التقى الفريقان في الملعب الجوهرة أراد الأهلاويون رد الدين إلا أنهم خسروا اللقاء بهدفين لواحد على أرضهم وبين جماهيرهم.