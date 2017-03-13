أهلي جدة يهدر تقدمه على العين مرتين ويكتفي بالتعادل

أهدر أهلي جدة نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه العين الاماراتي 2-2 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بهجوم أهلاوي متوقع كاد أن يسفر عن هدفٍ مبكر حينما ارتقى مدافعه عقيل بلغيث لعرضية زميله تيسير الجاسم وحول الكرة برأسه لتجد الحارس خالد عيسى الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة للأهلي لمهاجمه السوري عمر السومة الذي حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري برأسه نحو مرمى العين إلا أنها ذهبت فوق عارضة الحارس خالد عيسى.

وعند الدقيقة 26 تمكن المدافع عقيل بلغيث من تسجيل هدف السبق حينما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه في شباك الحارس خالد عيسى.

ورد العين سريعاً على هدف الأهلي وتحديداً بعد مرور دقيقتين فقط حينما استلم مهاجمه ناصر الشمراني تمريرة متقنة من زميله عمر عبدالرحمن "عموري" ليضع الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته وتمكن لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما خطف كرة عائدة بالخطأ من حارس العين خالد عيسى ليضع الكرة في الشباك.

ورد العين بنفس سيناريو الهدف الأول إذ انتظر فقط ثلاث دقائق بعدما سجل هدف التعادل عن طريق مدافع الأهلي عقيل بلغيث الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه.

وواصل الاهلي سيطرته وكان مهاجمه عمر السومة قريباً من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان مؤشر ليسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 70 كاد السومة أن يسجل الهدف الثالث حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت عارضة الحارس خالد عيسى.

ورد العين سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي كايو أن يسجل الهدف الثالث حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الأول وبفارق نقطتين عن العين الوصيف، في حين احتل فريق ذوب آهن المركز الثالث بعد فوزه على بونيودكور الأوزبكي متذيل الترتيب.