الباطن يتربص باتحاد جدة في الملعب "الفخ"

يبحث الباطن عن تأمين وضعه في دوري المحترفين السعودي عندما يستضيف اتحاد جدة على ملعبه الملقب بـ"الفخ"، بينما يرحل النصر الجريح إلى بريدة لملاقاة الرائد لاستعادة الوصافة التي فقدها لمصلحة أهلي جدة.

وفي حفر الباطن يسعى اتحاد جدة المنتشي بتحقيقه لقب كأس ولي العهد إلى مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

وخاض الباطن 11 مباراة على ملعبه، ولم ينجح سوى أهلي جدة والهلال بالخروج بنقاط الفوز، بينما تعثرت الأندية الأخرى بالخسارة والتعادل.

ونجح الاتحاد بالعودة إلى تحقيق البطولات حينما توج يوم الجمعة الماضي بلقب كأس ولي العهد بعد فوزه على النصر بهدف سجله لاعبه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقرر التشيلي كارلوس سييرا إراحة الكويتي فهد الأنصاري عن المشاركة في لقاء الباطن لينضم إلى زملائه فهد المولد وعدنان فلاتة ومحمود عبدالمنعم "كهربا" الموقوفين، إضافة إلى المصاب عمار الدحيم.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد41 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يبحث الباطن عن تحقيق أي نتيجة إيجابية تبعد الفريق عن مناطق الخطر التي اقترب منها مجدداً.

واكتفى الباطن بجمع نقطتين في المرحلتين السابقتين حينما تعادل أمام الوحدة والقادسية بذات النتيجة 1-1 ليحتل المركز 11 برصيد 21 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

الرائد والنصر

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم يبحث النصر الجريح عن استعادة الوصافة حينما يواجه الرائد.

ويأمل الفرنسي بارتيس كارتيرون في أن يتجاوز لاعبوه خسارة نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد يوم الجمعة الماضي والعودة لسكة الانتصارات التي سوف تعيد الفريق إلى المركز الثاني.

ويحتل النصر المركز الثالث بفارق نقطة عن أهلي جدة الوصيف الذي تغلب على مضيفه الوحدة يوم الخميس الماضي ليرفع رصيده إلى43 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.

ومن المتوقع أن يعيد المدرب الفرنسي الحارس وليد عبدالله إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن نهائي كأس ولي العهد بسبب مشاركته مع فريقه الشباب في المسابقة.

في حين تأكد غياب الكرواتي مارين توماسوف بسبب الإصابة لينضم إلى أحمد الفريدي الذي تغيب عن تدريبات فريقه في اليومين الماضيين، والموقوفين عمر هوساوي وخالد الغامدي.

وفي المقابل يسعى الرائد إلى استغلال ظروف ضيفه واقتناص ثلاث نقاط ستضمن صعوده إلى المركز الخامس.

ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون والشباب أصحاب المركزين الخامس والسادس.

وقدم الرائد أداء مميزاً هذا الموسم بقيادة مدربه التونسي نصيف البياوي، إذ لم يعرف الفريق طعم الخسارة في المراحل الثلاث الماضية بعد فوزه على الباطن والاتفاق وتعادله أمام الفيصلي.