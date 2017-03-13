بالتزكية.. عبدالله بن مساعد رئيساً للجنة الأولمبية

فاز الأمير عبدالله بن مساعد بمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية للدورة الأولمبية 2020-2017 بالتزكية خلال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية السعودية التي انعقدت يوم الاثنين في الرياض.

وضم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد المهندس لؤي هشام ناظر والأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله والأمير سلطان بن بندر الفيصل وعبداللطيف الهريش والعميد هادي بكر وسلطان السويلم وتركي الخليوي وماجد بن خثيلة وناصر الدغيثر.

وأعلن الأمير عبدالله بن مساعد أنه سيتم تدشين شعار جديد للجنة الأولمبية في 27 مارس الحالي إضافة لعقد مؤتمر صحفي سيتم خلاله الكشف عن خطط وأهداف اللجنة الأولمبية المستقبلية.