دياز: الوحدة فريق صعب.. وسالم جاهز للمباراة

أكد رامون دياز مدرب الهلال على أهمية مباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى جاهزية متوسط الميدان سالم الدوسري لخوض المباراة بعد غيابه بسبب الإصابة.

ويحل الهلال ضيفا على الوحدة الإماراتي ضمن منافسات المرحلة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



وقال دياز في المؤتمر الصحفي للفريق قبل هذه المواجهة : مباراة مهمة جدا لنا نود أن نشارك بقوة لاسيما وأن ظروفنا جيدة ونعيش أفضل حالاتنا... فريقنا قدم في الفترة الأخيرة أداء مميزا ولكننا سنواجه فريقا صعبا لديه مدرب خبير ولاعبين على مستوى عال مثل تيغالي وفالديفا.



وأضاف المدرب الأرجنتيني : فريقنا مكتمل الصفوف نوعا ما. لا يفقد سوى لاعبين أو ثلاثة... في عالم كرة القدم ، كل مباراة تختلف عن الأخرى ولكل مباراة سيناريو مختلف. ما يهمني هو أن نفوز ونستمر في الصدارة.



وعلق دياز على لقاء الهلال أمام الوحدة في نسخة 2007 : مباراة 2007 بين الفريقين تختلف ظروفها عن اليوم. أكثر ما يهمنا الفوز والتفكير فيما يحدث مستقبلا.



وأضاف : في وضع المجموعة ، جميع الفرص متاحة لكل الفرق وما زلنا في المباراة الثالثة نحن والفريق الإيراني في الصدارة برصيد أربع نقاط لكن لم يحسم شيئا حتى الآن.



وأوضح : نؤمن بالعمل الجاد وارتفاع مستوى المجموعة. نريد أن ندخل المباريات بضغط على المنافس وصناعة العديد من الفرص نحتاج للتوفيق لترجمتها إلى أهداف.



واختتم دياز تصريحاته مشيرا إلى جاهزية اللاعب سالم الدوسري : الدوسري أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وهو جاهز للمباراة بشكل رسمي.