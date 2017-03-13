سيف الإسلام بن سعود يكافئ النصراويين عقب خسارة "الكأس"

قدم الأمير سيف الإسلام بن سعود عضو شرف النصر مكافآت للاعبي الفريق عقب خسارتهم نهائي كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة نهاية الأسبوع الماضي.

والتقى عضو الشرف برئيس النصر والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق وقال لهم: اجتهدتوا طوال دقائق المباراة أمام الاتحاد لكن لم يحالفكم التوفيق، وهذا حال كرة القدم، لكن الثقة بكم لم تتزعزع ونتمنى لكم التوفيق فيما تبقى من منافسات.

وقدم الأمير فيصل بن تركي شكره للأمير سيف الإسلام، وقال: الأمير سيف الإسلام له مواقف مشهودة مع النادي ماضياً وحاضراً، ودائماً ما كان قريباً من النادي في الأوقات الصعبة، وهذا ليس بغريب عليه.

ويلتقي النصر مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مساء الثلاثاء.