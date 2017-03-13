قبل المواجهة 30.. الهلال يتفوق أمام الأندية الإمارتية

يحمل الهلال سجلاً مميزاً أمام الفرق الإماراتية في البطولات الآسيوية قبل مواجهته 30، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة يوم الثلاثاء على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

وواجه الهلال قبل هذه المواجهة سبعة أندية إماراتية بواقع 29 مباراة في البطولات الآسيوية، ونجح بتحقيق الفوز في 12 مواجهة مقابل 7 خسائر و10 تعادلات.

أولى مواجهات الهلال أمام الفرق الإماراتية كانت في البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس عام 1987 حينما واجه النصر وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي ذات المسابقة واجه الهلال نظيره الشباب الإماراتي في عام 1992 وتغلب بهدف نظيف سجله مهاجمه يوسف جازع.

وتلقى الأزرق عام 1999 أول هزيمة له أمام الفرق الإماراتية، حينما خسر بهدف نظيف من أمام العين الذي كرر تفوقه في لقائهما الثاني عام 2003 بعد فوزه بذات النتيجة.

وفي عام 2005 التقى الهلال أمام الشارقة في دور المجموعات، وانتهى لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل السلبي، وفي لقاء الإياب مني الهلال بخسارة قاسية بنتيجة 5-2.

وفي عام 2006 التقى الهلال أمام العين في دور المجموعات وخسر لقاء الذهاب 2-صفر، قبل أن يتمكن من الفوز في لقاء الإياب 2-1.

وتلقى الهلال صدمة كبيرة بخروجه من دور ربع النهائي أمام الوحدة في عام 2007 بعد تعادلهما سلبياً في أبوظبي قبل أن يتعادلا 1-1 في الرياض ليتأهل فريق العاصمة بأفضلية الهدف خارج أرضه.

وفي عامي 2009-2010 وقع الهلال مع نظيره أهلي دبي في النسختين ونجح بتحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادل، وفي موسم 2011 واجه الجزيرة في دور المجموعات ونجح بحسم مواجهتي الذهاب والإياب لصالحه 3-1 و3-2 على الترالي.

والتقى الهلال نظيره الشباب في دور المجموعات لنسخة 2012 وتعادلا ذهاباً في دبي، وفاز الهلال بالرياض، قبل أن يكتسح بني ياس7-1 في الدور ثمن النهائي.

وفي عام 2013 وقع الهلال ونظيره العين الإماراتي في مجموعة واحدة وفاز العين ذهاباً 3-1 وفاز الهلال إياباً 2-صفر.

وتواصلت المواجهات الهلالية أمام الفرق الإماراتية، إذ التقى أهلي دبي في دور المجموعات عام 2014 وتعادلا ذهاباً وإياباً 2-2 وسلبياً على التوالي، وواجه العين في ذات النسخة في الدور نصف النهائي وفاز الهلال ذهاباً 3-صفر، وخسر لقاء الإياب 2-1.

وواجه الهلال نظيره أهلي دبي في نصف نهائي نسخة عام 2015 وتعادلا ذهاباً 1-1 قبل أن يخسر إياباً بنتيجة 3-2، وآخر مواجهاتهما كانت في النسخة السابقة حينما التقى فريق الجزيرة وتعادلا ذهاباً 1-1 وفاز الهلال اياباً بهدف نظيف