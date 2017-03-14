اتحاد القدم السعودي يطلق دوري البراعم

كشف اتحاد القدم السعودي عن اعتماد دوري للبراعم تحت 12 عاما بمشاركة 94 فريقاً تمثل 35 نادياً بمشاركة 764 لاعباً بالإضافة إلى 45 أكاديمية خاصة تضم 1165 لاعباً ويقام الدوري على طريقة دوري المناطق بعدة مجموعات.

وأشار طلال آل الشيخ مدير إدارة تطوير كرة القدم إلى أن الاهتمام باللاعب الناشئ سيكون أكبر في الجانب الثقافي والتعليمي، إلى جانب العمل على تطوير موهبة اللاعب الرياضية كاشفا عن برنامج تطويري متكامل سيتم الإعلان عنه قريباً.

من جانبه أبدى المدير الفني للاتحاد يان فان وينكل سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الرياضي، موضحا أن السعودية تزخر بالعديد من المواهب الشابة وذلك خلال جولته التي قضاها في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أنه تم الاطلاع على العديد من التجارب الأوروبية وزيارة الأكاديميات الدولية التي تزخر بالعديد من اللاعبين والمواهب، بالإضافة إلى متابعة آلية العمل لديهم والاستفادة منها.