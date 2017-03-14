اتحاد جدة يستعيد توازنه بفوز صعب على الباطن

استعاد اتحاد جدة توازنه في دوري جميل للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه الباطن 1-صفر، في المرحلة 21 من المسابقة.

وتضاءلت حظوظ الاتحاد في تحقيق لقب دوري جميل بعد خسارته على ملعبه في المرحلة الماضية أمام الهلال المتصدر 3-1 ليبتعد بفارق 12 نقطة قبل هذه المواجهة.

ووجد الباطن صعوبة كبيرة في مواجهة الاتحاد المنتشي بتحقيق لقب كأس ولي العهد، بعد فوزه على النصر في النهائي الذي احتضنه ستاد الملك فهد الدولي الجمعة الماضي.

ووضح تأثير الغيابات الكبيرة على أداء الاتحاد، إذ لم يشارك الثلاثي محمود عبدالمنعم "كهربا"، والقائد عدنان فلاتة وفهد المولد للإيقاف والمدافع عمر المزيعل للإيقاف، ما أجبر التشيلي سييرا مدرب الفريق على إشراك الثلاثي محمد قاسم وربيع سفياني وعمر النجار وعوض خريص.

ويدين الاتحاد بفوزه إلى المهاجم التونسي أحمد عكايشي الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 59 بعد تلقيه تمريرة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويضع الكرة بالشباك.

وفرض الباطن سيطرته في الدقائق العشر الأخيرة، وبرزت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي جورجي دي سانتوس الذي سدد كرةً قوية الا أن الحارس فواز القرني تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة أهدر لاعب الاتحاد خالد السميري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله التشيلي فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 21 نقطة في المركز 11.