الفتح يحقق أول انتصار آسيوي على حساب الجزيرة

تعرض الجزيرة متصدر دوري المحترفين الإماراتي للخسارة الثالثة على التوالي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تفوق عليه مضيفه الفتح متذيل الدوري السعودي 3-1 يوم الثلاثاء.



ورفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بينما يقبع الجزيرة في المركز الأخير دون رصيد.



ويتصدر استقلال خوزستان الإيراني المجموعة بسبع نقاط بعد تعادله في وقت سابق 1-1 مع لخويا القطري الذي يملك خمس نقاط.



واحتاج الفتح إلى 12 دقيقة ليفتتح التسجيل عبر علي الزقعان بتسديدة أرضية قوية.



واستغل علي مبخوت هداف الجزيرة خطأ فادحا من حارس الفتح عبد الله العويشير ليدرك التعادل في الدقيقة 38.



لكن الفتح خرج منتصرا من الشوط الأول بعدما سجل الهدف الثاني بضربة رأس لحمد الجهيم. واستمر تراجع الجزيرة واستقبل هدفا ثالثا من ركلة حرة نفذها الزقعان بشكل رائع من مسافة بعيدة في الدقيقة 50.