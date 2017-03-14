المسحل: فريق عمل "العويس" لن يصدر أحكاماً

أكد ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، ورئيس فريق العمل المشكل لدراسة قضية انتقال محمد العويس، أن فريق عمله لا يصدر قرارات بل يقدم توصياته لمجلس الإدارة ويهمه الحفاظ على سمعة كرة القدم السعودية.

وقال المسحل لـ"العربية": ليس من صلاحياتنا إصدار أي قرار، نحن نرفع توصياتنا فقط، ورغم أن المدة الزمنية المحددة أمامنا قصيرة، لكننا سننجز الأمر، لأننا نهتم بالحفاظ على سمعة كرة القدم.

وزاد حول القضية المنظورة لدى جهات عدة: لا نستطيع سلب حق أي لجنة أو جهة، نحن نرفع التوصيات فقط، وربما نحتاج مستقبلاً إلى سماع إفادة بعض الأطراف.