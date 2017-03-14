الهلال يكتفي بنقطة أمام الوحدة الإماراتي

اكتفى الهلال ومضيفه الوحدة الإماراتي بنقطة بعد تعادلهما 2-2 على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي انتظر خمس دقائق حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه نواف العابد الذي أكمل تمريرة زميله المدافع محمد البريك في شباك الوحدة.

وواصل الهلال هجومه وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لاعبه سلمان الفرج لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 30 سنحت فرصة خطيرة للهلال لمهاجمه السوري عمر خربين الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو إلا أن تسديدته ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 45+1 نجح الأرجنتيني سبستيان تيغالي مهاجم الوحدة في تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله محمد برغش ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وبعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني أهدر البرازيلي ادواردو مهاجم الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله السوري عمر خربين ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 54 تمكن الهنغاري جودجاك لاعب الوحدة من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية اصطدمت بالمدافع ياسر الشهراني وتحولت بشباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الوحدة هجومه وكاد لاعبه الهنغاري جودجاك يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء، لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 62 ازدادت صعوبة المباراة على الهلال بعدما طرد لاعبه نواف العابد بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 69 نجح السوري عمر خربين مهاجم الهلال بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله المدافع محمد البريك ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة بالشباك.

وازدادت ثارة المباراة وكاد الوحدة يسجل هدفه الثالث حينما سدد قائده إسماعيل مطر تسديدة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 81 كاد مدافع الهلال عبدالله الحافظ أن يسجل الهدف الثالث للوحدة حينما حول عرضية اللاعب محمد العبكري بالخطأ نحو مرمى فريقه لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 86 أهدر لاعب الهلال سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي ليوبوناتيني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس كان في الموعد وابعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة محققة للهلال لمدافعه عبدالله الحافظ الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان الفرج ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 5 نقاط في المركز الأول مؤقتاً، وارتفع رصيد الوحدة إلى نقطة في المركز الأخير.