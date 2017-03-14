الهلال يكمل 7 مباريات دون تحقيق الفوز في الإمارات

أكمل الهلال 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز على الأراضي الإماراتية في دوري أبطال آسيا بعدما تعادل مع الوحدة 2-2 على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من النسخة الحالية.

وتقدم الهلال على مضيفه الوحدة بهدف نواف العابد، قبل أن يسجل الفريق الإماراتي هدفين عن طريق تيغالي ودزسودزاسك، لكن السوري عمر خريبين أعاد المواجهة إلى التعادل.

ولعب الهلاليون 7 مباريات في الإمارات أمام الشباب، العين "مرتين"، أهلي دبي "مرتين"، الجزيرة والوحدة، خسروا 3 مرات، فيما تعادلوا في 4 مناسبات.

ويعود آخر فوز للهلال على الملاعب الإماراتية إلى أبريل 2011، عندما تغلب على الجزيرة الإماراتي 3-2 بأهداف ياسر القحطاني والروماني ميريل رادوي.

ولعب الهلال مباراة في دور المجموعات من نسخة 2012 أمام الشباب الإماراتي في دبي، وتعادل معه 1-1 بهدف للكوري يو بيونغ سو، أما افتتاحية مباريات الأزرق في نسخة 2013 فشهدت خسارته أمام العين الإماراتي 3-1 بثلاثية من عمر عبدالرحمن والأسترالي بروسكي والغاني جيان، بينما سجل للهلال عبدالله الزوري.

وخاض الهلاليون مباراتين في الإمارات خلال نسخة 2014 التي وصلوا فيها إلى النهائي، كانت الأولى في دور المجموعات أمام أهلي دبي وانتهت بالتعادل السلبي، أما في إياب نصف النهائي فواجه العين وخسر منه 2-1 لكنه تأهل إلى المباراة النهائية مستفيداً من فوزه 3-0 ذهاباً في الرياض.

وودع الهلال نسخة 2015 من نصف النهائي بعد خسارته أمام أهلي دبي 3-2 في الدقائق الأخيرة على ستاد راشد في دبي، وحينها عدل البرازيليان كارلوس إدواردو وإلتون ألميدا النتيجة لتكون 2-2، لكن الأزرق تلقى هدفاً متأخراً طار بأهلي دبي إلى المباراة النهائية أمام غوانزو إيفرغراند الصيني.

وكان الأزرق في طريقه إلى تحقيق الفوز على الجزيرة في مباراة جمعتهما في النسخة الماضية، لكن فارس جمعة سجل هدف التعادل في الدقيقة 94 بعدما قضى الهلاليون أغلب المباراة متقدمين بهدف إلتون ألميدا.