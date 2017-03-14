دياز يبقي الهلاليين في أبوظبي خلال التوقف

قرر مدرب الهلال رامون دياز إقامة معسكر إعدادي في أبوظبي خلال فترة التوقف التي يخوض خلالها المنتخب السعودي مواجهات التصفيات المونديالية، وضم إلى القائمة 10 لاعبين من الفريق الأولمبي.

وسيبدأ معسكر الهلال في 18 مارس الجاري، على أن يستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

وضم رامون دياز كلاً من وليد أبو ملحة، محمد البقعاوي، عادل المولد، أحمد بامسعود، متعب المفرج، مشاري القحطاني، سلطان فرحان، مهند فلاتة، عبدالعزيز الجمعان وخلف البقعاوي، على أن يلتحق الرباعي عبدالله الزوري، مروان الحيدري، أحمد شراحيلي وماجد النجراني بالفريق مع بداية المعسكر.

وخاض الهلال مباراة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي وانتهت بالتعادل 2-2.