هدف هزازي يعيد النصر إلى الوصافة

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على مضيفه الرائد 1-صفر على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، ليعود بذلك إلى الوصافة، في ختام المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتوقفت نغمة الانتصارات للنصر في آخر مواجهتين حينما تعادل أمام الفيصلي في المرحلة الماضية من دوري جميل، وخسارته أمام اتحاد جدة في نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة الماضي.

وفرض النصر سيطرته مبكراً في حين أغلق الرائد مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة بتواجد مهاجمه الغيني السريع اسماعيل بانغورا.

وبرزت أولى الفرص في المباراة للاعب النصر سامي النجعي، الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس خالد شراحيلي.

وواصل النصر هجومه وكاد مدافعه الكرواتي ايفان توميتشاك أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله حسين عبدالغني ليسدد الكرة قوية إلا أن المدافع حسين الشويش اعترض طريقها في اللحظة الأخيرة.

وعند الدقيقة 15 أهدر مهاجم النصر نايف هزازي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سامي النجعي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس خالد شراحيلي ويسدد الكرة لتجد المدافع جفين البيشي الذي أبعدها قبل دخولها الشباك.

وعند الدقيقة 30 اضطر التونسي نصيف البياوي مدرب الرائد لإجراء أول تغييراته بدخول الحارس متعب شراحيلي بديلاً للمصاب خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 44 نجح مهاجم النصر نايف هزازي بتسجيل هدف السبق لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله حسن الراهب بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الرائد أحمد الحبيب.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء النصر وتحسن متسوى الرائد الذي كانت له المبادرة وكاد لاعبه سلطان السوادي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله بانغورا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد النصر على هجمة الرائد وكاد مهاجمه نايف هزازي أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس متعب شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة محققة للرائد لمهاجمه الغيني بانغورا الذي تلقى عرضية متقنة من زميله محمد العمري أمام مرمى النصر إلا أنه فشل في تحويل الكرة لشباك الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 85 أهدر البارغوياني فيكتور أيالا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس متعب شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

‬وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 45 متقدماً إلى المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة في المركز السابع.