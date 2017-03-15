الأخضر الشاب يقع إلى جانب الإكوادور.. أميركا والسنغال

أوقعت القرعة منتخب الشباب السعودي إلى جانب الإكوادور والولايات المتحدة الأميركية والسنغال، في بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها كوريا الجنوبية في مايو المقبل.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من كوريا الجنوبية وغينيا والأرجنتين وإنجلترا، وفي الثانية فنزويلا وألمانيا وفانواتو والمكسيك، وجاء في الثالثة زامبيا والبرتغال وإيران وكوستاريكا.

وشكلت منتخبات جنوب أفريقيا واليابان وإيطاليا وأوروغواي المجموعة الرابعة، و فرنسا والهندوراس وفيتنام ونيوزيلندا في الخامسة.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في مونديال الشباب بلقاء نظيره السنغالي في 22 مايو ثم يلتقي الإكوادور وأميركا في 25 و28 من الشهر نفسه.

ويستعد منتخب الشباب للسفر يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الإيطالية روما لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 30 مارس الجاري ، ويخوض خلاله خمس مباريات ودية.

ووقع اختيار المدير الفني للمنتخب سعد الشهري على 26 لاعبا لقائمة الفريق ، وهم : أمين بخاري وزيد البواردي وصالح الوحيمد ومحمد اليامي لحراسة المرمى ، وعبد الإله العمري وحسن تمبكتي ومحمد البصاص وعون السلولي وعبدالله ترمين وأنس زباني ومحمد الزبيدي وحسين سالم وعبد الرحمن الدوسري وسامي النجعي وعبد الرحمن الشنار وعلي الأسمري وناصر العتيبي ويوسف الحربي وأيمن الخليف ونايف كريري وفهد الرشيدي وناصر الدوسري وخالد السميري وحسن القيد وعبدالرحمن اليامي ومنصور المولد.